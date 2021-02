V nedeljo 244 novih okužb

V nedeljo so pristojni opravili 1274 PCR-testov in 9127 hitrih antigenskih testov, kažejo podatki covid-19 sledilnika. Potrdili so 244 novih primerov, delež pozitivnih pa je znašal 19,2 odstotka. Od 13. februarja se vsi pozitivni na HAT potrjujejo s PCR-testi.

Ker je Slovenija po vladnem semaforju trenutno v oranžni fazi, se danes sproščajo številni ukrepi. Odprle so se vse trgovine, prebivalci pa se lahko od zdaj prosto gibamo po državi. V šole se na zahodu vračajo še učenci od 4. do 9. razreda in zaključni letniki srednjih šol, na vzhodu države pa so se danes začele enotedenske zimske počitnice.