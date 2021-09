V nedeljo 285 novih okužb, delež pozitivnih testov 19,8-odstoten

V nedeljo so opravili 1440 PCR-testov in potrdili 285 okužb z novim koronavirusom, je objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Pozitivnih je bilo torej skoraj 20 odstotkov testov. Po oceni NIJZ je v državi trenutno 13.478 aktivnih primerov okužbe, kar je šest več kot dan prej.

Delež pozitivnih testov je bil za 0,6 odstotne točke večji kot dan prej. V primerjavi s prejšnjo pa so to nedeljo potrdili šest okužb manj, prav tako so opravili tudi manj testov, in sicer 266.

V nedeljo so opravili tudi 7320 hitrih testov, ki jih ob pozitivnem izvidu preverijo še s PCR-testom.