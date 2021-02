V nedeljo 304 nove okužbe

Danes sicer po državi potekajo množična testiranja zaposlenih v vrtcih in šolah. V torek bodo v šole odšli vsi učenci prvega triletja osnovnih šol, prav tako znova odpirajo vse vrtce po državi. Vsi zaposleni, razen tistih, ki so covid-19 že preboleli, se morajo ob vnovičnem prihodu testirati, prav tako tisti, ki so imeli pouk v šolah že pretekla dva tedna. Nekatera testiranja bodo predvidoma izvedli že v ponedeljek, preostali naj bi se testirali v torek. Zaradi povečanega obsega testiranja bo od jutri naprej v Ljubljani zdravstvenemu osebju na pomoč priskočila tudi vojska.

V nedeljo so pristojni opravili 1565 PCR-testov in potrdili 234 novih okužb. Delež pozitivnih PCR-testov je znašal 15 odstotkov.

Povečano testiranje s hitrimi testi je pričakovati tudi zaradi odprtja nekaterih dejavnosti, pri katerih bodo morali imeti zaposleni, v določenih primerih pa tudi stranke, negativen izvid testa na okužbo z novim koronavirusom. Od sobote so lahko ob tedenskem testiranju zaposlenih odprte prodajalne s površino do 400 kvadratnih metrov, ne glede na vrsto blaga, in druge servisne delavnice s površino do 400 kvadratnih metrov ter storitve izdelave, vzdrževanja in montaže.

Ob tedenskem testiranju zaposlenih in ob pogoju, da tudi stranke predložijo negativen test, ki je opravljen v Sloveniji in ni starejši od 24 ur, so lahko odprte storitve higienske nege, ki niso storitve frizerskih salonov, medicinske pedikure in medicinske manikure (npr. kozmetične dejavnosti, pedikura, dejavnosti salonov za nego telesa), individualne storitve strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja (npr. inštrukcije, jezikovne šole, strokovne delavnice) ter storitve salonov za nego živali.

Od 12. februarja se bodo morali tedensko testirati tudi zaposleni v dejavnostih, ki so bile že doslej odprte, in sicer prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, prodajalne z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki, kmetijske prodajalne, specializirane prodajalne z otroškim programom in tržnice.