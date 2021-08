V nedeljo potrdili 46 novih okužb, delež pozitivnih 6,9-odstoten

Pristojni so v nedeljo opravili 668 PCR-testov in potrdili 46 okužb, dan prej so ob 776 PCR-testih potrdili 68 okužb. Opravili so tudi 7.302 hitrih antigenskih testov (HAGT), katerih pozitivne rezultate pa od sredine februarja še dodatno potrjujejo s PCR-testiranjem. Delež pozitivnih testov je v nedeljo znašal 6,9 odstotka, v soboto pa 8,8 odstotka. Da je delež okuženih ob nedeljah nižji, je pričakovano, saj se ob koncu tedna običajno testira manj oseb kot med tednom.

Skupno smo v Sloveniji na okužbo z novim koronavirusom doslej opravili 1.403.360 PCR-testiranj in 4.820.131 testiranj s HAGT. Okužbo smo potrdili pri 260.156 osebah. Z enim odmerkom cepiva je bilo doslej cepljenih 939.181 oseb, z vsemi potrebnimi odmerki (polno cepljeni oziroma precepljeni) pa 831.476.