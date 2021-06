V nedeljo 57 novih okužb, Logarjeva: Situacija se delno umirja

V nedeljo so opravili 1329 PCR-testov na okužbo z novim koronavirusom in pri tem potrdili 57 primerov okužbe, je sporočila vlada. Delež pozitivnih testov je tako znašal 4,3 odstotka. V bolnišnicah se zdravijo 203 covidni bolniki, od tega 51 na oddelkih za intenzivno zdravljenje. V nedeljo sta umrla dva covidna bolnika.

Po njenih besedah imamo v primerjavi s številnimi drugimi evropskimi državami bistveno slabšo epidemiološko situacijo, zato so še vedno potrebni določeni ukrepi, "saj iz izkušenj v zadnjem letu vemo, da prehitro sproščanje ukrepov privede do povečanega števila okužb" .

Na vprašanje o možnosti, da bi se uporaba samotestiranja razširila z osnovnošolcev in dijakov na drugo populacijo, je Logarjeva danes pojasnila, da je treba najprej spremeniti zakonodajo. Ta namreč določa, da lahko mikrobiološko testiranje izvajajo le pooblaščeni laboratorijski delavci.

Pojasnila je še, da bo treba poskrbeti, da ne pride do zlorab in nepravilnega obveščanja."Vsekakor, če bo situacija dolgo časa taka, da ne bomo dosegli zadostne precepljenosti in bodo epidemiološki pogoji taki, da dodatno sproščanje ne bo mogoče, se bomo pogovarjali tudi o tej možnosti," je dodala.

Kar se tiče cepljenja mladostnikov, starih od 12 do 15 let, je Logarjeva poudarila, da strokovnih zadržkov glede tega ni. Tudi strokovna skupina za cepljenje pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) je povedala, da se to lahko začne. Zato po besedah Logarjeve, če so še kaki zadržki, so ti čisto organizacijske narave. Pojasnila je še, da je cepljenje otrok sicer potekalo že pred tem, in sicer so cepili tiste s pridruženimi boleznimi.

Bistvenega sproščanja ukrepov strokovna skupina za covid-19 še ne bo predlagala, je še povedala Logarjeva, tako pa naj bi bilo, dokler bo razglašena epidemija. Predsednik vlade Janez Janša je prejšnji teden sicer namignil, da bo Slovenija do poletja ustavila epidemijo in da"lahko računamo na sproščeno poletje".

Tudi direktorica Zbornice osrednjeslovenske regije v okviru GZS Marjana Majerič je na novinarski konferenci vlade prebivalce pozvala k cepljenju. "Cepljenje oz. precepljenost delovno aktivnega prebivalstva je pomembna tudi zato, ker s tem pridemo do velikih prihrankov na nivoju državne blagajne, saj so stroški zdravljenja bolnikov s covidom-19 nesorazmerno višji od stroškov cepljenja," je izpostavila.

Kot je dodala, so po zeleni luči Ministrstva za zdravje in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo preko vseh 13 regijskih zbornic pozvali gospodarstvo, naj posredujejo število zaposlenih po podjetjih, ki so izrazili interes za cepljenje. Odziv je bil po njenih besedah neverjeten. "V vseh 12 slovenskih regijah je bil preko GZS evidentiran odziv več kot 450 podjetij, kar pomeni več kot 20.500 cepljenih v gospodarstvu, zagotovo pa je številka še veliko večja," je poudarila.

"Člani GZS so družbeno odgovorna podjetja, zato svojega reprezentativnega glasu ne dajejo le 60-odstotni precepljenosti, kar je naš cilj, ampak 100-odstotni precepljenosti, saj s tem večamo varnost na delovnem mestu in zagotavljamo nemoten delovni proces," je dejala.

"Če ne bomo imeli zdravega gospodarstva, ne bomo imeli finančnih sredstev za zdravstvo, šolstvo, infrastrukturo in vse ostale dejavnosti, ki so vezane na proračun RS, zato delamo vse, da bo gospodarstvo ostalo vitalno v rasti," je še zaključila Marjana Majerič.

Z današnjim dnem se sicer sproščajo nekateri ukrepi na področju izvajanja dimnikarskih storitev, gradbenih del in kongresne dejavnosti. Vlada je zrahljala tudi omejitve pri ponujanju nastanitev in pri zagotavljanju predpisanega prostora na stranko v trgovskih centrih.