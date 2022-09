V nedeljo 590 okužb z novim koronavirusom

Zaradi covida-19 je bilo na navadnih oddelkih v soboto hospitaliziranih 70 bolnikov, v petek pa 71. Na intenzivni negi pa je bilo zaradi covida-19 v soboto in petek hospitaliziranih osem bolnikov. Od vključno petka so umrli štirje bolniki s potrjeno koronavirusno okužbo.

Skupno je bilo v nedeljo hospitaliziranih 190 bolnikov s potrjeno okužbo, torej zaradi in s covidom-19, v soboto 192, v petek pa 187. Na intenzivnih oddelkih je bilo v nedeljo s potrjeno okužbo skupaj 12 bolnikov, v soboto in petek pa 14. V petek je umrl en bolnik, okužen s koronavirusom, v soboto prav tako eden, v nedeljo pa sta umrla dva okužena bolnika, so zapisali na Ministrstvu za zdravje.