V nedeljo 60 okužb, prenehali veljati še zadnji ukrepi

Z objavo v uradnem listu bo po več kot dveh letih prenehal veljati Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo covid-19, kar posledični pomeni prenehanje veljavnosti vseh epidemičnih ukrepov. To pomeni, da tudi v zdravstvenih ustanovah in domovih upokojencev zaščitne maske ne bodo več obvezne. Vlada je odločitev sprejela na predlog strokovne svetovalne skupine za covid-19 pod vodstvom Mateje Logar, ki hkrati svetuje, da se za preprečevanje in obvladovanje okužb upoštevajo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Logarjeva je za STA pojasnila, da bodo o morebitni obveznosti nošenja mask tako po novem odločale službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb posameznih bolnišnic. Prav tako so zaradi izboljšanja stanja v skupini sklenili, da potreba po obstoju svetovalne skupine ne obstaja več, je dejala. Minister za zdravje Janez Poklukar je sklep o prenehanju delovanja skupine že podpisal.

V nedeljo so sicer ob 384 PCR-testih in 1350 hitrih antigenskih testih v Sloveniji potrdili 60 okužb z novim koronavirusom. Zaradi covida-19 je na navadnih oddelkih hospitaliziranih 36 bolnikov, na intenzivni negi pa dva. Skupno je hospitaliziranih 69 bolnikov s potrjeno okužbo, torej zaradi in s covidom-19. Na intenzivnih oddelkih je s potrjeno okužbo skupno pet bolnikov.

V petek, soboto in nedeljo so umrli trije covidni bolniki.

V nedeljo so potrdili 31 okužb manj kot v soboto in 26 manj kot prejšnjo nedeljo. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v Sloveniji trenutno 4762 aktivnih primerov okužb, kar je 66 manj kot dan prej.