V nedeljo 91 novih okužb, delež pozitivnih testov 6,1-odstoten

Odvzetih je bilo še 7598 hitrih antigenskih testov, pozitivne pri teh zdaj preverjajo s še zanesljivejšimi PCR-testi.

Podatke o številu hospitaliziranih in smrti bolnikov s covidom-19 še čakamo.

Kot smo poročali, lahko v Slovenijo po novem brez negativnega testa na novi koronavirus in brez napotitve v karanteno vstopajo tudi otroci do 15. leta starosti, ki potujejo v organizirani skupini. Priznani so tudi negativni testi in dokazila o prebolelosti iz Srbije. Z današnjim dnem se rahljajo še omejitve pri kongresni dejavnosti – dovoljena je 50-odstotna zasedenost fiksnih sedišč.

Večjega sproščanja ukrepov, čeprav smo glede na podatke že v prejšnjem tednu dosegli zeleno fazo na vladnem semaforju, pa (še) ni bilo.