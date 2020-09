V nedeljo naj bi potrdili 46 novih primerov, 10 okužb v domu starejših pri Žalcu

Strokovnjaki medtem zaradi porasta okužb razmišljajo, da bi ukrepe še zaostrili. A države ne bi zapirali kot v prvem valu, šlo bi le za več nadzora in izrekanje primernih kazni. Imamo zelo obsežno širjenje epidemije, na katerega se moramo pripraviti, zlasti v bolnišnicah, je včeraj dejala Bojana Beović. V Mariborskem UKC so povedali, da je njihov intenzivni oddelek poln, enega bolnika so zato prepeljali v Ljubljano, drugega na Golnik, kjer so spet odprli intenzivni oddelek.

Po njegovih besedah je njihov dom specifičen, saj v njem prebivajo osebe s težavami v duševnem zdravju, zato jih je težko obdržati v sobah. Njihovi stanovalci prebivajo v več enotah, tudi zaposleni delajo v posamezni enoti in ne prihaja do njihovega mešanja.

V Domu Nine Pokorn na Grmovju pri Žalcu je medtem po zadnjih podatkih z novim koronavirusom okuženih osem oskrbovancev in dva zaposlena. Štirje stanovalci so na zdravljenju na negovalnem oddelku v novomeški bolnišnici, njihov povratek v dom pa pričakujejo v prihodnjih dneh, je povedal direktor doma Tomaž Lenart .

Krek: Slovenija je že ujela rdeči seznam

Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek pa je za nacionalno televizijo povedal, da lahko v prihodnjih dneh pričakujemo tudi do 165 okužb na dan in da smo "že med rdečimi državami", saj smo presegli 40 okužb na 100.000 prebivalcev v 14 dneh.

Pojasnil je, da je krivulja okuženih z novim koronavirusom v Sloveniji v fazi rasti in da je težko napovedati, kdaj se bo prelomila navzdol. "Takrat, ko bomo začeli resnično upoštevati priporočila in ukrepe, ki so že dolgo znani," je dodal.

Na vprašanje, ali je stanje v bolnišnicah, kjer so v enem dnevu sprejeli pet novih pacientov s covidom-19, še obvladljivo, je odgovoril, da je trenutno stanje v bolnišnicah odraz okužb izpred 10 do 14 dni. Takrat je bilo po njegovih besedah dnevno potrjenih nekje med 18 in 40 okužb. "Zdaj si lahko samo zamislite, kako bo čez 14 dni."

Tako bo po njegovih besedah potreba po bolnišničnih posteljah čez čas še bistveno večja in bomo počasi morali začeti posegati po posteljah, ki so namenjene za druge dejavnosti. To bi znova vodilo v zmanjševanje dostopnosti do nekaterih dejavnosti v zdravstvu, ki so tudi nujno potrebne za posamezne paciente, je še opozoril.