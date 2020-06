V nedeljo nova okužba, ena oseba na intenzivni enoti

V Sloveniji so v nedeljo opravili 212 testov na novi koronavirus, kažejo sveži podatki. Eni osebi so okužbo potrdili, 211 je bilo negativnih. In če od začetka junija nismo imeli na intenzivni enoti nikogar z boleznijo covid-19, se je včeraj to spremenilo. Po zadnjih podatkih je namreč na intenzivni enoti ena oseba. V bolnišnici se sicer zdravi sedem oseb.