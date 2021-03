PRENOS V ŽIVO: V nedeljo 205 novih okužb

Marko Pokorn s Pediatrične klinike: Vračanje otrok v šole bo prineslo tudi povečano širjenje covida med otroško populacijo. Prve raziskave so pokazale, da so otroci manj dovzetni za okužbo. A na to je vplivalo tudi dejstvo, da so se spomladi hitro zapirale vzgojno-izobraževalne ustanove. A jeseni se je pokazalo, da so tudi otroci dovzetni, predvsem večji otroci so lahko prenašalci. Pokorn je poudaril pomen osnovnih ukrepov, kot je nošenje zaščitnih mask.