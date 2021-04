V nedeljo ob 1536 testih potrdili 283 novih okužb

Vlada je sporočila, da so pristojni v nedeljo opravili 1536 PCR-testiranj in potrdili 283 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih je tako 18,4-odstoten. Po podatkih Sledilnika za covid-19 so trenutno v Sloveniji aktivni 14.104 primeri.

Hospitaliziranih je 557, na intenzivni negi 126. Včeraj je umrlo sedem ljudi, 23 so jih odpustili iz bolnišnic. Sedemdnevno povprečje znaša 1058.

Sicer pa bo svetovalna skupina za covid-19 pri ministrstvu za zdravje danes odločala o morebitnih spremembah pri vladnem semaforju sproščanja ukrepov glede na epidemiološko stanje v državi.