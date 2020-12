V nedeljo ob skupno 1976 opravljenih testih potrdili 517 okužb

V Sloveniji so v nedeljo skupno opravili 1976 testov in potrdili 517 novih primerov okužb s koronavirusom. Delež pozitivnih je bil tako 26,2-odstoten. Gre za seštevek hitrih antigenskih in PCR-testov. Hospitaliziranih je 1221 oseb, kar je 42 več kot dan prej. Umrlo je 30 ljudi.

Množično testiranje v Ljubljani. FOTO: Miro Majcen V nedeljo so pristojni skupno opravili 1976 testov in potrdili 517 novih primerov okužbe s koronavirusom, delež pozitivnih pa je bil 26,2-odstoten. Od tega je bilo od opravljenih 1664 PCR-testov pozitivnih 493 oseb, delež pozitivnih PCR-testov je tako znašal 29,6-odstotka. Opravljenih je bilo tudi 312 hitrih antigenskih testov, od tega jih je bilo 24 pozitivnih. Delež pozitivnih pri hitrih antigenskih testih je 7,7-odstoten. Hospitaliziranih je 1221 oseb, kar je 42 več kot dan prej. Od tega jih je na intenzivni negi 207, torej 2 osebi več kot dan prej. Iz bolnišnic so v domačo nego odpustili 37 ljudi, približno enako kot dan prej, ko so odpustili 38 oseb. Umrlo je 30 oseb, torej tri osebe manj kot dan prej, je še sporočila vlada. Dan prej, v soboto, so opravili več testov, in sicer 2438, potrjenih je bilo 614 novih primerov. Od tega je bilo od 1880 PCR-testov pozitivnih 548, delež pozitivnih PCR-testov je tako znašal 29,15-odstotka. Opravljenih je bilo 558 hitrih antigenskih testov, od tega je bilo pozitivnih 66, delež pozitivnih pa je bil 12-odstoten. Štirinajstdnevna pojavnost okužbe na 100.000 prebivalcev znaša 874,5, kar je manj kot v soboto, ko je znašala 884,6. Sedemdnevno povprečje števila potrjenih okužb je po vladnih podatkih 421,5, kar je prav tako manj kot dan prej, ko je znašalo 433,8. V nekaterih krajih po Sloveniji pa bo tudi danes na voljo brezplačno množično testiranje s hitrimi antigenskimi testi na okužbo z novim koronavirusom, ki se je v večjem delu države začelo že v prejšnjem tednu. Zanimanje ljudi je bilo precejšnje. V tem tednu bodo na vrsto med drugim prišli prebivalci primorsko-notranjske regije in Bele krajine. Občanke in občani, ki se želijo testirati, morajo s seboj imeti osebni dokument in kartico zdravstvenega zavarovanja. Na odvzem brisa se ni treba posebej naročati. V domovih za starejše in zdravstvenih zavodih nadaljujejo s cepljenjem V nekaterih domovih za starejše in zdravstvenih zavodih bodo tudi danes cepili proti covidu-19, predvsem zaposlene, ki jih v nedeljo ob začetku cepljenja ni bilo na delovnem mestu. Večino odmerkov cepiva iz prve pošiljke so sicer že porabili za cepljenje stanovalcev domov za starejše.