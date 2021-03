V nedeljo od 1774 PCR-testov pozitivnih 287

Po podatkih Covid-19 Sledilnika so v nedeljo pristojni opravili 1774 PCR-testov na novi koronavirus in koronavirus potrdili pri 287 primerih. Delež pozitivnih je znašal 16, 2 odstotkov. Ob tem so opravili še 4619 testov s hitrimi testi. Trentuno je v državi aktivnih 12.424 okužb z novim koronavirusom.

Več sledi.