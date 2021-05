V Sloveniji so v nedeljo opravili 1504 PCR-testov in potrdili 113 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je tokrat znašal 7,5 odstotka. Ob tem so opravili tudi 7399 hitrih antigenskih testov. Aktivnih primerov v državi je tako zdaj 7466, povprečje zadnjih sedmih dni pa znaša 455,6.

Delež pozitivnih testov je znašal 7,5 odstotka.