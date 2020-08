V nedeljo potrdili 13 novih okužb s koronavirusom, največ v Ljubljani

V Sloveniji so v nedeljo opravili 393 testiranj na novi koronavirus in potrdili 13 okužb. Umrl ni noben bolnik s covid-19. Po podatkih Sledilnika Covid-19 so največ novih okužb, štiri, potrdili v občini Ljubljana, dve so potrdili v Novem mestu, po eno pa v občinah Grosuplje, Šmartno pri Litiji, Celje, Ravne na Koroškem, Šmarješke Toplice, Maribor in Lendava. Bolnišnično zdravljenje potrebuje 19 bolnikov s covid-19, od tega so trije na intenzivni negi.

Že v torek pa naj bi padla odločitev, kako zamejiti širjenje koronavirusa iz Hrvaške. Naša južna soseda bo tako morda pristala na rdečem seznamu, kar pomeni obvezno 14-dnevno karanteno ob prihodu v Slovenijo. Stroka namreč vztraja, da je to edina rešitev, da virus obvladamo še pred začetkom šolskega leta. A pri tem obljubljajo, da bodo imeli ljudje po sprejeti odločitvi dva dni časa, da se vrnejo, preden karantena začne veljati. Govori se tudi o možnostih obveznega testiranja in karanteni le za mlajše.

Obeta se sprememba režima na meji s Hrvaško. Bo karantena obvezna za vse ali le za mlade od 15 do 34 let?

Od danes od polnoči pa morajo vsi, ki se vračajo s Hrvaške in želijo vstopiti v Avstrijo, predložiti negativen test na koronavirus, ki ne sme biti starejši od 72 ur. Kdor ga ne bo imel, bo moral test opraviti v roku 48 ur od povratka, do rezultatov pa ostati v karanteni.

V Šmarjah pri Jelšah tudi v nedeljo brez novih okužb

V Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah, kjer so v petek potrdili okužbo z novim koronavirusom pri eni od stanovalk, ne beležijo dodatnih okužb. Po negativnih rezultatih sobotnega testiranja, so bili negativni brisi tudi pri 33 zaposlenih, ki so jih testirali v nedeljo, je danes za STA povedala direktorica doma Gordana Drimel.

Po posvetu z epidemiološko službo lahko v petek sprejete zaščitne ukrepe v domu znova sprostijo, od torka bodo tako znova dovoljeni obiski. "Glede na to, da so vsi ostali brisi negativni, je epidemiologinja dovolila, da lahko normalno živimo naprej. Torej da se stanovalci lahko družijo v stanovanjskih skupinah, da lahko gredo v okolico doma na sprehode, v skladu z vsemi potrebnimi ukrepi in protokoli, ki so veljali že prej, so možni tudi obiski," je pojasnila Drimlova.

Nadaljnja testiranja na novi koronavirus v zvezi s tem primerom so zaenkrat predvidena le še pri treh stanovalkah, ki so bivale v sobi z okuženo. "Te tri so testirali že v soboto in so bile negativne. Vse tri se počutijo dobro, nimajo nobenih težav ali znakov, ki bi kazali na kakršna koli odstopanja, a po protokolu jih znova testirajo sedmi dan. Tako jih bomo testirali spet v petek," je še povedala direktorica.

Potem ko so v njihovem domu v petek potrdili okužbo z novim koronavirusom pri eni stanovalki, so v soboto odvzeli brise 27 stanovalcem z istega oddelka in šestim zaposlenim. Rezultati vseh teh brisov so bili negativni. V nedeljo so odvzeli še brise pri 33 zaposlenih, ki so imeli v zadnjem mesecu kakršnekoli kontakte s stanovalko, ki je potrjeno okužena. Tudi ti so bili po besedah direktorice negativni.

Potrjeno okužena se zdaj zdravi na infekcijski kliniki v Ljubljani. Po besedah direktorice še vedno ni znano, kdaj in kje se je okužila z novim koronavirusom. V zadnjem mesecu so sicer stanovalko trikrat obravnavali v zdravstvenih ustanovah, okužbo pa so odkrili pri njej po tistem, ko so jo v petek napotili na sprejem v bolnišnico zaradi drugih zdravstvenih težav.

Šmarski dom se je v prvem valu epidemije novega koronavirusa spopadal z več okužbami med stanovalci in zaposlenimi. V petek so takoj po informaciji o okužbi izvedli vse predvidene protokole. Stanovalke, s katerimi je bila okužena nameščena v sobi, so bile čez noč premeščene v sivo cono, prav tako je bil v sivo cono spremenjen celoten negovalni oddelek, kjer je bivala okužena stanovalka. Odpovedali so obiske pri stanovalcih in vse skupinske aktivnosti.