Ob 887 PCR-testih so potrdili 143 okužb z novim koronavirusom. Opravili so še 6416 hitrih antigenskih. Delež pozitivnih testov je 16,1-odstoten. Ob 11. uri bo o aktualnih razmerah spregovorila tudi predstojnica Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja Tatjana Lejko Zupanc. Izjavo bomo spremljali v živo.

V Sloveniji so v nedeljo potrdili 143 novih okužb s koronavirusom. Opravili so 887 PCR-testov. Povprečje v zadnjih sedmih dnevih je 422, poroča NIJZ. V primerjavi s predhodnim dnem se je sicer 14-dnevna pojavnost v Sloveniji povečala za ena, sedemdnevno povprečje potrjenih primerov pa za štiri. V bolnišnicah je trenutno 141 covidnih bolnikov, v enem dnevu so sprejeli 18 novih. Intenzivno nego pa potrebuje 27 oseb. Po oceni NIJZ je v državi trenutno 5156 aktivnih okužb, kar je 84 več kot dan prej. V nedeljo so opravili tudi 6416 hitrih antigenskih testov na okužbo z novim koronavirusom, katerih pozitivne rezultate potrjujejo še s PCR-testiranjem. icon-expand 143 novih okužb. FOTO: Dreamstime Strokovna skupina pod vodstvom infektologinje Mateje Logar bo po napovedih danes odločala o predlogu novega semaforja ukrepov. Po besedah Logarjeve bo eno glavnih meril pri snovanju semaforja zasedenost bolniških postelj. Če bo število okužb raslo, bodo predlagali razširitev pogoja PCT in povečanje pogostosti testiranja. icon-expand