V nedeljo potrdili 215 okužb s koronavirusom

V nedeljo so v Sloveniji opravili 346 PCR in 1061 HAGT testov in potrdili 215 primerov okužb s koronavirusom. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v Sloveniji trenutno 7015 aktivnih primerov okužbe.

V bolnišnicah je trenutno skupno 75 oseb, od tega zaradi covida 30, s covidom pa 35. Iz bolnišnice so odpustili šest oseb, ena oseba je umrla. V soboto so v Sloveniji ob 345 testih PCR in 1225 hitrih antigenskih testih potrdili 239 okužb z novim koronavirusom. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov trenutno znaša 588. Po podatkih NIJZ je z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepljenih 1.265.734 ljudi, z vsemi pa 1.222.129 ljudi.