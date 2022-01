V nedeljo potrdili 2515 novih okužb s koronavirusom

V nedeljo so potrdili 2515 okužb z novim koronavirusom. Opravili so 5233 PCR-testiranj in še 37598 HAT-testov. Število aktivnih okužb državi je 36526. Povprečje okužb v zadnjih sedmih dneh pa znaša 3634. Število sprejemov v bolnišnice nekoliko upada, v petek je bilo sprejetih 52 novih bolnikov, v soboto pa 45, podatke za nedeljo še čakamo. Delež pozitivnih testov znaša 48,4 odstotka.

