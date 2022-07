V nedeljo potrdili 277 okužb z novim koronavirusom

V nedeljo so v Sloveniji ob 396 testih PCR in 1223 hitrih antigenskih testih potrdili 277 okužb z novim koronavirusom. Po podatkih ministrstva za zdravje je bilo v nedeljo zaradi covida-19 na navadnih oddelkih hospitaliziranih 23 bolnikov, na intenzivni negi pa devet. Od vključno petka so umrli trije bolniki s potrjeno koronavirusno okužbo.

Skupno je bilo v nedeljo hospitaliziranih 105 bolnikov s potrjeno okužbo, torej zaradi in s covidom-19. To je deset bolnikov več kot v soboto. Na intenzivnih oddelkih je s potrjeno okužbo skupno 12 bolnikov, kar je eden več kot dan prej. V petek je bilo hospitaliziranih 99 bolnikov, od tega jih je bilo 10 na intenzivni negi. V petek sta umrla dva človeka, v soboto eden, v nedeljo pa nihče. icon-expand Vzorec krvi po opravljenem testu PCR (slika je simbolična). FOTO: Shutterstock Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov trenutno znaša 845, kar je deset več kot dan prej. Število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev je trenutno 478, kar je šest več kot dan prej, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Po podatkih NIJZ je z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepljenih 1.265.791 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.222.201.