V nedeljo potrdili 287 okužb z novim koronavirusom

V nedeljo je bilo pozitivnih PCR-testov 19,3 odstotka. Opravili so 1484 testiranj in potrdili 287 okužb z novim koronavirusom. Umrlo je sedem ljudi s covid-19. Hospitaliziranih je 636 bolnikov, na intenzivni negi pa je 142 covidnih bolnikov. Iz bolnišnice so odpustili 18 oseb. Sedemdnevna incidenca na ravni države znaša 301. Najvišja je v primorsko-notranjski in savinjski regiji, najnižja pa v posavski in obalnokraški.

Mateja Logar je na novinarski konferenci dejala, da lahko z zmernim optimizmom rečemo, da se je eksponentna rast novih okužb ustavila, a to ne pomeni, da ne potrebujemo več ukrepov. Še vedno namreč narašča število bolnikov, ki potrebujejo intenzivno nego, je opozorila: "Število bolnikov v bolnišnicah in na intenzivnih oddelkih se še vedno povečuje, kar pomeni, da moramo še naprej skrbeti, da ostane nas zdravstveni sistem vzdržen." Kot poudarja, naj vsak izmed nas naredi vse v svoji moči, da prepreči širjenje virusa.

Cepljenje pa je tisto, ki bo omogočilo normalen potek življenja in poziva vse, ki so poklicani na cepljenje, da se klicu odzovejo, v primeru dvomov pa naj o teh povprašajo osebne zdravnike. Povedala je tudi, da se bo z večjo dostopnostjo cepiva prebolela bolezen covid-19 umaknila s seznama 'ugodnosti' za prečkanje meja.

V tem valu bistveno bolj bolni tudi mlajši, starostne meje se pomikajo navzdol

Specialist infektologije in intenzivne medicine dr. med. Tomaž Vovko iz UKC Ljubljana je povedal, da na UKC Ljubljana zdravijo tretjino kritično bolnih covid-19 bolnikov. Tenutno jih največ zdravijo v t.i. DTS hali, stanje je zelo podobno tistemu, ki smo ga lani februarja in marca gledali na posnetkih iz Bergama, kjer je bilo na enem mestu zelo veliko število bolnikov, je opisal. V 1. valu so bile številke bolnikov precej majhne, delo je bilo naporno, ker so se šele učili, v 2. valu je bilo težje, ker so imeli več bolnikov, sedaj pa imajo veliko problemov, ker število bolnikov na intenzivni terapiji hitro raste. Kot je povedal, novim različicam virusa pripisujejo to, da so v tem valu bistveno bolj bolni tudi mlajši in da se starostne meje pomikajo navzdol. Tudi 50-letniki in malenkost starejši lahko imajo zelo hude poteke bolezni, je opozoril. Starost je sicer še vedno odlučujoča glede samega izida bolezni, je povedal.

Logarjeva o pretresanju ukrepov

Veliko število ukrepov iz oranžne faze se je zdaj premaknilo v rdečo fazo, kar pomeni, da lahko sedaj izvajamo bistveno več aktivnosti, športnih dejavnosti, storitvenih dejavnosti, pa je glede današnjega odpiranja povedala Logarjeva. Strokovna skupina je tudi sklenila, da se odpiranje teras gostinskih lokalov premakne iz rumene faze v oranžno fazo. Ti ukrepi bodo ostali v tej obliki, če bomo seveda upoštevali ostale ukrepe, je povedala. O odpiranju kulturnih ustanov, kot so gledališča in kinodvorane, bo treba še razpravljati, je povedala, saj gre za zaprte prostore, a je dodala, da bo to zagotovo tema nadaljnih razprav.