V nedeljo potrdili 353 novih okužb

V nedeljo so pristojni potrdili 353 novih primerov.

V nedeljo je bilo opravljenih 1458 PCR testov, s tem pa potrjenih 268 novih primerov. Delež pozitivnih PCR testov je tako znašal 18,4 odstotka.

Ob opravljenih 3226 hitrih antigenskih testov pa so pristojni odkrili 85 pozitivnih, kar predstavlja 2,6-odstotni delež.

Podatki o številu oseb, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje, še niso znani.

V večini osnovnih šol v rdečih regijah se medtem danes nadaljuje pouk za učence prve triade. Še pred poukom so zaposlene v šolah testirali na okužbo z novim koronavirusom. Kjer testiranj še ne bodo opravili, bo danes pouk potekal na daljavo. V šolske klopi pa se danes niso vrnili učenci v petih regijah, ki so glede na vladni semafor 'črno obarvane'. Le po štirih dneh šole se bodo na daljavo znova šolali v obalno-kraški in zasavski regiji.