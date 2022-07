V nedeljo potrdili 446 okužb z novim koronavirusom

Skupno je bilo v nedeljo hospitaliziranih 153 bolnikov s potrjeno okužbo, torej zaradi in s covidom-19, v soboto 121, v petek pa 125. Na intenzivnih oddelkih je bilo v nedeljo s potrjeno okužbo skupno 15 bolnikov, dva več kot dan prej. V soboto je umrl en covidni bolnik, v petek in nedeljo pa ni umrl noben covidni bolnik, so na zapisali na ministrstvu za zdravje.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov trenutno znaša 1229, kar je 24 več kot dan prej. Število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev pa je trenutno 694, kar je 12 več kot dan prej, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Po oceni NIJZ je v Sloveniji trenutno 14.725 aktivnih primerov okužb, kar je 241 več kot dan prej.

Po podatkih NIJZ je z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepljenih 1.265.841 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.222.264.