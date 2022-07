V nedeljo potrdili 493 okužb s koronavirusom

V nedeljo so opravili 1846 HAG in 416 PCR testov in potrdili 493 okužb s koronavirusom. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v Sloveniji trenutno 19.269 aktivnih primerov okužbe. Doslej so potrdili tudi 24 primerov okužb z virusom opičjih koz.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov trenutno znaša 1.493, število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev pa je trenutno 910. Z enim odmerkom je cepljenih 1.265.905 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.222.355, še navaja NIJZ. 24 primerov okužb z virusom opičjih koz Na NIJZ so doslej prejeli tudi skupno 24 prijav potrjenih primerov okužb z virusom opičjih koz. Pri vseh potrjenih primerih je bila opravljena tudi epidemiološka poizvedba. V Sloveniji je bil prvi primer okužbe z virusom opičjih koz potrjen 24. maja, in sicer pri moškem, ki je pripotoval iz Španije.