V nedeljo potrdili 4967 novih okužb

V nedeljo so pristojni ob opravljenih 7901 testih PCR potrdili 4967 novih okužb. Glede na teden prej so se okužbe skoraj podvojile. Pred sedmimi dnevi so namreč potrdili 2515 okužb. Delež pozitivnih testov je tokrat znašal 62,9 odstotkov. V državi imamo trenutno 70.760 aktivnih primerov okužb.

Pristojni so ob 7901 testih PCR opravili še 41.826 hitrih antigenskih testov. Sedemdnevno povprečje primerov je znašalo 6381, kar je za 352 več kot dan prej. V zadnjih 14 dneh so potrdili 3340 okužb na 100.000 prebivalcev, 188 več kot dan prej. V nedeljo so potrdili 4967 novih okužb. Po podatkih vlade je hospitaliziranih 566 oseb, 17 več kot dan prej. Na intenzivni negi pa je 158 oseb, dva več kot dan prej. Medtem pa so v veljavo stopili novi ukrepi: karantene ob vstopu v državo ni več mogoče predčasno prekiniti z negativnim izvidom testiranja PCR na okužbo z novim koronavirusom. Poklukar in Fafangel o spremembah pri odrejanju karanten Oseba, ki jo Policija ob vstopu v Slovenijo napoti v karanteno na domu, bo v karanteni morala ostati polnih sedem dni. Ob tem je pričakovati tudi spremembe pravil odrejanja karantene ob stiku z okuženo osebo.