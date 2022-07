V nedeljo potrdili 516 okužb z novim koronavirusom

Pristojni so v nedeljo opravili 1823 HAG- in 428 PCR-testov in potrdili 516 okužb z novim koronavirusom, 204 manj kot v soboto. Po podatkih Ministrstva za zdravje je bilo v nedeljo zaradi covida-19 na navadnih oddelkih hospitaliziranih 86 bolnikov, na intenzivni negi osem. Od vključno petka je umrlo 15 bolnikov s potrjeno koronavirusno okužbo. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje je v Sloveniji trenutno 21.919 aktivnih primerov okužbe.

Skupno je bilo v nedeljo hospitaliziranih 329 bolnikov s potrjeno okužbo, torej zaradi in s covidom-19. To je 13 bolnikov več kot v soboto. Na intenzivnih oddelkih je s potrjeno okužbo skupno 19 bolnikov, kar so štirje manj kot dan prej. V petek je bilo hospitaliziranih 307 bolnikov, od tega jih je bilo 15 na intenzivni negi. V petek je umrlo šest obolelih, v soboto eden, v nedeljo osem, je objavilo podatke Ministrstvo za zdravje. Osem ljudi ali več v enem dnevu je nazadnje umrlo 13. aprila, ko je skupaj umrlo 12 okuženih z novim koronavirusom, so navedli na STA. icon-expand V Sloveniji je trenutno 21.919 aktivnih primerov okužbe, 90 več kot dan prej. FOTO: Shutterstock Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v Sloveniji trenutno 21.919 aktivnih primerov okužbe, kar je 90 več kot dan prej, ko so jih pristojni našteli 21.829. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov trenutno znaša 1596, kar je tri več kot dan prej. Število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev pa je trenutno 1035, kar je štiri več kot dan prej, kažejo podatki NIJZ.