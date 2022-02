V nedeljo potrdili 5512 novih okužb

V nedeljo so pristojni potrdili 5512 okužb z novim koronavirusom. Opravili so 47.655 hitrih antigenskih testov in 1247 PCR-testov.

Po podatkih NIJZ so v nedeljo potrdili 5512 okužb z novim koronavirusom, dan prej, v soboto, pa 7458. Prav tako so potrdili precej manj okužb kot prejšnjo nedeljo (8578). icon-expand Koronavirus testiranje FOTO: Dreamstime Po oceni NIJZ je v Sloveniji trenutno 187.763 primerov aktivnih okužb, kar je 2833 primerov manj kot dan prej. Nižje je tudi sedemdnevno povprečje potrjenih primerov, ki trenutno znaša 12.657 (dan prej 13.092). Število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev medtem znaša 8908, kar je 135 manj kot dan prej. Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) cepljenih 1.261.943 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.213.430.