Novi epidemiološki podatki kažejo, da so pristojni v Sloveniji v nedeljo potrdili 56 okužb z novim koronavirusom. Opravili so 7.645 hitrih antigenskih tesitranj in 801 PCR-testiranj. Vse pozitivne hitre teste pristojni potrjujejo še s PCR-testi. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov znaša 185, 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev pa 100.

V bolnišnicah je po podatkih Sledilnika covid-19 45 covidnih bolnikov (dva več kot dan prej), na intenzivni negi 10, kar je ena oseba več kot dan prej. Umrl ni noben covidni bolnik.