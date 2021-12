V nedeljo potrdili 585 novih okužb

Ob 1547 testih PCR so pristojni opravili tudi 32.099 hitrih antigenskih testov. Sedemdnevno povprečje primerov je znašalo 1209, kar je 13 manj kot dan prej. V zadnjih 14 dneh so potrdili 865 okužb na 100.000 prebivalcev, devet manj kot dan prej.

V Sloveniji v teh dneh poteka velika akcija Dnevi cepljenja, ko bo 62 cepilnih centrov po vsej državi odprtih od 8. do 20. ure. V vsaki statistični enoti pa bo na eni lokaciji potekalo nočno cepljenje, in sicer od 20. ure zvečer do 8. ure zjutraj.