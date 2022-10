V nedeljo potrdili 739 okužb z novim koronavirusom

V nedeljo so v Sloveniji ob 503 PCR-testih in 2762 hitrih antigenskih testih potrdili 739 okužb z novim koronavirusom. Po podatkih ministrstva za zdravje je bilo v nedeljo zaradi covida-19 na navadnih oddelkih hospitaliziranih 96 bolnikov, na intenzivni negi pa 19. Od vključno petka so umrli štirje bolniki s potrjeno koronavirusno okužbo.

Zaradi covida-19 je bilo na navadnih oddelkih v soboto hospitaliziranih 97 bolnikov, v petek pa 99. Na intenzivni negi pa je bilo zaradi covida-19 v soboto hospitaliziranih 17 bolnikov, v petek pa 14. Skupno je bilo v nedeljo hospitaliziranih 331 bolnikov s potrjeno okužbo, torej zaradi in s covidom-19, v soboto 309, v petek pa 300. Na intenzivnih oddelkih je bilo v nedeljo s potrjeno okužbo skupaj 26 bolnikov, v soboto 24, v petek pa 20. V petek so umrli trije bolniki, okuženi s koronavirusom, v soboto eden, v nedeljo pa nihče, so zapisali na ministrstvu za zdravje. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov trenutno znaša 2246, kar je dva manj kot dan prej. Število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev pa je trenutno 1412, kar je sedem več kot dan prej. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v državi 29.748 aktivnih primerov okužbe, kar je 15 več kot dan prej. Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je cepljenih 1.266.642 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.223.106, kažejo podatki NIJZ.