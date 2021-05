V nedeljo potrdili 'le' 83 okužb, delež pozitivnih testov manj kot šestodstoten

Epidemiološka slika v Sloveniji se še naprej izboljšuje: v nedeljo so potrdili 'le' 83 novih okužb z novim koronavirusom. Opravili so tudi nekaj manj testiranj, 1405, a kljub temu je bil delež pozitivnih testov nizek, 5,9-odstoten. Po podatkih Ministrstva za zdravje je hospitaliziranih 316 bolnikov s covidom-19, od tega jih je 96 na intenzivni negi. Ena oseba s covidom-19 je umrla. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov je še padlo in znaša 333, po vladnem semaforju sproščanja ukrepov bi za zeleno fazo moralo pasti pod 300.

Bomo kmalu dosegli zeleno fazo? Od danes se pod pogojem testiranja zaposlenih sprošča sejemska dejavnost. Za njeno izvajanje v notranjosti je za obiskovalce določen pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani), poleg tega bo treba zagotoviti enosmerno gibanje obiskovalcev. Število oseb bo omejeno na 10 kvadratnih metrov na posameznega obiskovalca.