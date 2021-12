V nedeljo potrjenih 698 okužb, pozitivnih skoraj 38 odstotkov testov

V nedeljo so opravili tudi 39.898 hitrih antigenskih testov, katerih pozitivne rezultate preverjajo še s PCR-testiranjem.

Po podatkih NIJZ je v državi aktivno okuženih 16.094 oseb. Sedemdnevno povprečje števila okužb znaša 1075, 14-dnevna incidenca na 100.000 prebivalcev pa 762.

Polno cepljenih je 56 odstotkov celotnega prebivalstva oziroma 1.186.507 oseb. Pred točno enim letom se je sicer v Sloveniji začelo cepljenje proti covidu-19. Trenutno so pri nas na voljo štiri različna cepiva proti covidu-19, in sicer mRNK-cepivi Pfizerja in Moderne ter na željo posameznika tudi vektorski cepivi AstraZeneca in Janssen. V sklopu skupnega evropskega naročila je Slovenija naročila tudi že Novavaxovo cepivo, za katero je Evropska agencija za zdravila nedavno priporočila izdajo pogojnega dovoljenja za uporabo.