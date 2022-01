V nedeljo potrjenih 8396 okužb, v državi trenutno aktivnih več kot 118.000 primerov

Po podatkih Covid-19 Sledilnika je hospitaliziranih 639 covidnih bolnikov, od tega jih 135 potrebuje intenzivno terapijo.

Umrlo je 13 oseb s covidom-19, še poroča Sledilnik.

Število aktivnih primerov okužb se je v nedeljo v primerjavi z dnevom prej povišalo za 6119. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov, ki trenutno znaša 10.474, je v primerjavi s predhodnim dnem višje za 524. Število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev znaša 5620, kar je 291 več kot dan prej.

V primerjavi z minulo nedeljo, ko so opravili 7901 PCR-testov in potrdili 4967 okužb, so to nedeljo potrdili 3429 okužb več. Delež pozitivnih testov se je glede na minulo nedeljo povečal za 12,7 odstotne točke.