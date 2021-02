Codogno leto dni po odkritju 'pacienta nič': mnoge je še vedno strah

Ulice italijanskega mesteca Codogno, kljub najmilejšim ukrepom, bolj ali manj samevajo. Čeprav so gostinski lokali odprti, se le redki ustavijo in sedejo za mizo. "Mnoge je še vedno strah. Zahtevajo kavo za sabo, v skodelici, ki jo lahko zavržejo," pravi Emil Cavalli, lastnica lokala in še dodaja: "Nočejo ostati v kavarni, strah pred virusom, ki je zelo prizadel Codogno, je velik."Bar se nahaja v mestecu, ki se je v zgodovino zapisalo kot kraj, kjer so pri 38-letniku potrdili prvi primer okužbe z novim virusom v Evropi. Že naslednji dan je sledila popolna blokada mesta.

Razmere so se iz dneva v dan slabšale. V Codogni so marca lani vsako uro zabeležili 20 novih primerov okužbe. Na mestnem pokopališču so pokopali trikrat več ljudi kot leto prej. Covid je Marcu Barberi lani vzel dva sorodnika, teta je umrla marca, novembra še bratranec, zato na pokopališče prihaja vsak dan. Pandemija je močno zarezala v vse pore življenja Italijanov. Samo v prvih dveh tednih popolne ustavitve javnega življenja so podjetja v Codogni utrpela 100 milijonov evrov izgube. Več kot tretjina jih je vrata zaprla za vedno.

"Počutili smo se kot ujetniki"

"Blokade, izgube služb, ljudje zaprti v svojih domovih," razlaga trgovec Eduard Gheorgheiz Codogne in nadaljuje: "Virus nas je prizadel v vseh pogledih, ekonomsko in socialno."Podobno razmišlja Manuela Bensi,prebivalec Codogne, ki pravi: "Življenje je za vse nas postalo enolično in grozno. Vse je bilo drugače, vse se je spremenilo, počutili smo se kot ujetniki."

Tudi zato 16 tisoč prebivalcev Codogna nevarnost, ki jo predstavljajo nove različice virusa, jemljejo skrajno resno. Vestno spoštujejo epidemiološke ukrepe od nošenja mask do socialnega distanciranja.