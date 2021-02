V nedeljo zabeležili 247 okužb z novim koronavirusom

V Sloveniji so v nedeljo potrdili 247 novih okužb s koronavirusom. Opravili so 1428 PCR-testov in 8551 HAT-testov. Število hospitaliziranih bolnikov v državi upada. Na novinarski konferenci o aktualnem stanju glede epidemije, ki jo bomo ob 11. uri spremljali v živo, bosta sodelovali državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Alenka Forte in Mojca Kirbiš, ravnateljica Osnovne šole Rada Robiča Limbuš.

Kot poroča Sledilnik covid-19, so v nedeljo opravili 1428 PCR-testov. Od tega je bilo pozitivnih 247 testov, kar je 17,4- odstotkov. V Sloveniji je tako trenutno 11032 aktivnih primerov s koronavirusom. Včeraj je bilo v bolnišnicah 566 hospitaliziranih pacientov, sveže številke za danes še čakamo. icon-expand Zabeležili smo 247 novih okužb s koronavirusom. FOTO: Bobo Še vedno smo v oranžni fazi epidemije. Za prehod v rumeno fazo in dodatno sproščanje ukrepov mora število okužb v sedemdnevnem povprečju pasti pod 600, število hospitaliziranih zaradi covida-19 pa pod 500. Vladni načrt takrat predvideva pouk na šolah in fakultetah za vse dijake oziroma študente, odprtje preostalih servisnih dejavnosti in odpravo policijske ure. Izjemno pomembno je, da državljani na poti k temu cilju še vedno upoštevajo samozaščitne ukrepe za preprečevanje okužbe s koronavirusom. icon-expand