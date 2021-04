V nekaterih cepilnih centrih opažajo zavračanje cepljenja s cepivom AstraZenece

V mariborskem zdravstvenem domu v zadnjih dveh tednih opažajo pri ljudeh velike pomisleke glede cepiva AstraZenece. Kar polovica ljudi, ki so bili predvideni za cepljenje s tem cepivom, je zavrnila cepljenje, je v ponedeljek potrdil direktorJernej Završnik.

V skladu z nacionalno strategijo cepivo AstraZenece v Sloveniji trenutno uporabljajo pri starejših od 60 let. Tako na cepljenje s tem cepivom vabijo osebe, stare med 60 in 65 let, in če nekdo to cepivo zavrne oziroma se ne odzove na cepljenje, "pokličemo naslednjega na seznamu", je pojasnil Završnik. Doslej so s tem cepivom cepili 10.400 ljudi.

Pri ostalih razpoložljivih cepivih proti covidu-19 je sicer po Završnikovih besedah okoli 10 odstotkov zavrnitev.