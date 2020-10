V Nemčiji bi lahko proti covidu-19 začeli cepiti že letos

Nemški zdravstveni minister Jens Spahn je na videokonferenci ta teden dejal, da je cepivo, ki ga nemško podjetje BioNTech razvija skupaj z ameriškim Pfizerjem, blizu odobritve, tako da bi se cepljenje "lahko začelo do konca leta".

Nemško ministrstvo za zdravje namerava vzpostaviti 60 posebnih centrov za cepljenje po vsej državi, v katerih bo lahko cepivo shranjeno na ustrezni temperaturi. Zvezne države je minister pozval, naj do 10. novembra sporočijo, kje bi lahko te centre vzpostavili.

V zadnjih 24 urah so v Nemčiji sicer potrdili 11.242 novih primerov okužbe s koronavirusom, kar je približno 40 manj kot dan pred tem, ko so zabeležili rekordno število novih okužb v enem dnevu. Skupaj so po podatkih Inštituta Roberta Kocha v Nemčiji do zdaj potrdili 403.291 okužb. Umrlo je 9954 bolnikov s covidom-19, od tega 49 v zadnjem dnevu.

Reprodukcijsko število, ki kaže, koliko ljudi v povprečju okuži vsak okuženi, trenutno v Nemčiji znaša 1,11, dan pred tem pa je bilo 1,09. To pomeni, da 10 okuženih naprej okuži približno 11 drugih ljudi.