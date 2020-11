V Nemčiji delno ustavili javno življenje, strožji ukrepi tudi drugod

V Nemčiji bodo delno ustavili javno življenje in zaprli storitve do najmanj konca meseca. Zaprli bodo restavracije in bare, gledališča, kinodvorane in športne dvorane. Profesionalne tekme bodo lahko potekale brez gledalcev.

Odprti pa bodo ostali vrtci in šole, kjer bodo zaostrili higienska pravila. Prav tako bodo ostali odprti frizerski saloni. Druženje bo omejeno na člane dveh gospodinjstev do največ deset oseb.

V Belgiji uvajajo karanteno

V Belgiji, trenutno najhuje prizadeti članici EU v pandemiji covida-19, zaostrujejo ukrepe in uvajajo karanteno, ki bo veljala do 13. decembra. Še naprej bo med polnočjo in 5. uro veljala policijska ura. V Bruslju in Valoniji ta ostaja med 22. in 6. uro.

Zaprte bodo trgovine z nenujnim blagom, frizerski, kozmetični in masažni saloni. Še naprej ostajajo zaprti bari in restavracije ter kulturna in športna prizorišča.

Gospodinjstva bodo na teden lahko na obisk sprejela samo enega človeka, ki ne živi z njimi. Šolske počitnice pa bodo podaljšali do 15. novembra. Delo od doma je obvezno, kjer je to mogoče.