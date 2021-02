V Nemčiji mimo vrste cepili lokalne politike, policiste in duhovščino

Podobno kot v večini držav imajo tudi v Nemčiji jasno strategijo cepljenja proti covidu-19, po kateri so prvi na vrsti starejši od 80 let ter tisti, ki so zaposleni v sektorjih, kjer je večja nevarnost okužbe, na primer v zdravstvu. To so osebe, ki so zelo visoko na prioritetnem seznamu.

Policisti so na primer v Nemčiji visoko na seznamu, člani mestnih svetov pa niti niso zavedeni na prioritetnem seznamu, povzema nemški portal Tagesschau.Čeprav se vedno znova poroča o tem, da cepiva primanjkuje, pa ga pogosto ob koncu dneva tudi nekaj ostane, ko nekdo na primer odpove termin. Ker niso želeli teh ostankov zavreči, pa so ponekod cepili preko vrste.

Med drugim so se tako cepili nekateri župani in člani mestnih svetov v deželah Bavarska, Saška-Anhalt in Severno Porenje-Vestfalija. Vrsto je med drugim preskočil tudi škof Augsburga Bertram Meier, kot razlog pa so navedli, da je pogosto v stiku s starejšimi. V več deželah so predčasno cepili tudi policiste in gasilce.

Zakonodaja zaenkrat ne ureja področja, kaj se zgodi v takih primerih, ko ostanejo odmerki cepiva. Varuh pacientovih pravic je pozval h kaznovanju tistih, ki preskočijo vrsto. Kot je sporočil, ne razume, kako da minister za zdravje Jens Spahn še ni predvidel sankcij za kršitelje.

Spahn je medtem napovedal, da bodo preverili vse sporne primere cepljenja in tudi morebitne sankcije. Pri pomanjkanju cepiva pa je po njegovem vseeno vse drugo bolje, kot da se ga vrže stran. Se pa tudi zaveda, da so nujna pravila za ravnanje v takih primerih.