V Nemčiji največ smrtnih žrtev doslej, na Češkem izredne razmere podaljšane do 22. januarja

V Nemčiji je v preteklih 24 urah zaradi covida-19 umrlo 962 ljudi, kar je največ od začetka epidemije, so sporočili iz inštituta Roberta Kocha. S tem so podrli rekord iz prejšnjega tedna, ko je v enem dnevu umrlo 952 ljudi. Češka je izredne razmere podaljšala do 22. januarja, ukrepe so zaostrili tudi v Južni Koreji.

Nemčija je v sredo, teden dni po uvedbi strogega zaprtja, zaradi katerega je bilo treba zapreti večino trgovin, frizerskih salonov in drugih storitvenih dejavnosti, poročala o najvišjem dnevnem številu smrtnih žrtev zaradi koronavirusa. Covid-19 je v zadnjih 14 urah terjal 962 življenj. V zadnjem dnevu so potrdili še 24.740 novih okužb z novim koronavirusom. V Nemčiji je doslej zaradi covida-19 umrlo 27.968 ljudi. Zaradi vse večjega števila okužb in smrti se povečuje tudi pritisk na nemški zdravstveni sistem. Vzhodnonemško pokrajino Saško je drugi val močno prizadel, saj so tam med pandemijo zabeležili največ smrtnih primerov na prebivalca, in sicer približno 57 smrtnih žrtev na 100.000 prebivalcev. V mestu Zittau na vzhodu države je krematorij dosegel svoje kapacitete, trupla pa morajo hraniti v veliki hali. icon-expand Nemčija se spopada z visokim številom umrlih zaradi covida-19. FOTO: Dreamstime Češka je zaradi epidemije podaljšala izredne razmere Češki parlament je v torek potrdil podaljšanje izrednih razmer zaradi epidemije covida-19. Parlament je dal s tem vladi dovoljenje, da izredne razmere, ki bi se iztekle danes, podaljša do 22. januarja, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Za podaljšanje izrednih razmer je glasovalo 55 od 104 prisotnih poslancev. Izredne razmere so pogoj za izvajanje številnih ukrepov, ki jih je uvedla vlada premierja Andreja Babiša za zajezitev novega koronavirusa, med njimi je tudi omejitev gibanja. Minister za zdravje Jan Blatny je že napovedal, da bodo med prazniki ukrepe zaostrili, saj so v zadnjem času spet opazili porast števila novih okužb. Južna Koreja z nekaj več kot 1000 novimi primeri uvaja najstrožje ukrepe doslej Južna Koreja bo uvedla doslej najstrožje ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa, saj so v sredo zabeležili 1092 novih primerov, kar je drugo največje dnevno število potrjenih primerov okužbe s koronavirusom. icon-expand Oblasti v Južni Koreji želijo prevzeti nadzor nad trenutnim valom novega koronavirusa, toda ne bi radi uvedli ukrepe tretje stopnje, saj se bojijo slabega vpliva na gospodarstvo. FOTO: Dreamstime V zadnjih 24 urah je zaradi covida-19 umrlo 17 oseb. Od začetka pandemije in prvega potrjenega primera okužbe 20. januarja letos je v tej azijski državi zaradi posledic covida-19 umrlo 739 ljudi, skupno število okuženih pa se je povzpelo na 52.500. Južna Koreja je sestavila program, ki vključuje pet stopenj ukrepov za socialno distanciranje, zdravstveni uslužbenci pa so tokrat razmišljali o dvigu na tretjo raven, da bi s tem zajezili zimski val okužbe. To bi bila najstrožja raven ukrepov, ki ji država še ni bila izpostavljena. Gospodarstvo se boji, da bi poostritev ukrepov pripeljalo do padca gospodarstva. Namesto ukrepov, ki bi močno prizadeli milijone majhnih trgovcev, so se zdravstveni delavci odločili za milejše ukrepe. V Seulu je tako že prepovedano zbiranje več kot štirih oseb, lastnikom restavracij pa grozijo denarne kazni, če bodo kršili ukrep. Od četrtka naprej pa bo to veljajo za celotno ozemlje Južne Koreje. Za čas božično-novoletnih praznikov zapirajo tudi smučišča in znane turistične destinacije.