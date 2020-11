V Nemčiji nameravajo vzpostaviti več sto centrov za cepljenje proti covidu-19

Po poročanju časnika Welt am Sonntag so ministri za zdravje 16 zveznih dežel pripravili načrte za vzpostavitev enega do dveh centrov za cepljenje na administrativno enoto, pa tudi angažiranje mobilnih ekip. Samo v prestolnici Berlin naj bi vzpostavili šest centrov, poroča nemški portal Deutsche Welle (DW), ki povzema poročanje omenjenega časnika. Razmišljajo, da bi centre vzpostavili tudi v razstaviščih, ki od začetka pandemije večinoma niso v uporabi.

Evropska komisija je že podpisala dogovor s podjetjema BioNTech in Pfizer za zagotovitev 300 milijonov odmerkov cepiva proti covidu-19. Cepljenje v Nemčiji naj bi začeli izvajati v prvih treh mesecih leta 2021, navaja DW. Vlada je medtem deležna kritik, ker še nima načrtov za prevoz cepiva.

Inštitut Paula Ehrlicha, ki bo odgovoren za sproščanje serij cepiv, sicer ocenjuje, da so dobro pripravljeni. Inštitut je v stikih z več razvijalci cepiv in zaposluje nove ljudi. Predsednik inštituta Klaus Cichutek je za Welt am Sonntag dejal, da to pomeni, da bodo odmerke cepiva lahko hitro razdelili, ko bodo na voljo.

Nemške zdravstvene oblasti upajo, da bodo lahko hitro začele izvajati program množičnega cepljenja, potem ko sta ameriški farmacevtski velikan Pfizer in nemško biotehnološko podjetje BioNTech nedavno sporočila, da se je njuno cepivo v tretji fazi kliničnih testiranj izkazalo za 90-odstotno učinkovito.