Nemčija zaostruje ukrepe za preprečevanje širjenja novega koronavirusa, predvsem s spodbujanjem cepljenja. Nemci, ki niso bili cepljeni in bodo zaradi prihoda z območij z visokim tveganjem ali stika z okuženo osebo napoteni v karanteno, ne bodo več prejemali nadomestila za odsotnost z dela, so sporočili zdravstveni ministri zveznih dežel.

"Ne gre za pritisk, ampak za pošten odnos. Zakaj bi tisti, ki s cepljenjem varujejo sebe in druge, financirali tiste, ki so se imeli možnost cepiti, pa se zaradi takšnih in drugačnih razlogov niso," je dejal nemški zdravstveni minister Jens Spahn. Tako necepljeni, ki morajo v karanteno, ne bodo upravičeni do nadomestila dohodka. Ukrep bo začel veljati 11. oktobra. Spahn je pojasnil, da dajejo tako dovolj časa tistim, ki se še želijo cepiti.

icon-expand V Nemčiji necepljeni v karanteni kmalu brez plačila FOTO: Shutterstock

Med področja z visokim tveganjem okužbe med drugim spadajo Velika Britanija, Turčija in nekateri deli Francije. Necepljeni potniki iz takšnih držav morajo v karanteno za vsaj pet dni. Tistim, ki so bili cepljeni ali so nedavno preboleli covid-19, tega ni treba storiti. "Gre za poštenost. Tisti, ki sebe in druge ščitijo s cepljenjem, se lahko upravičeno vprašajo, zakaj bi morali plačevati za nekoga, ki je po dopustu na ogroženem območju končal v karanteni," je dodal Spahn. Od oktobra nič več brezplačnih testov Bavarski zdravstveni minister Klaus Holetschek je dejal, da sta ta ukrep in odprava brezplačnih testov z 11. oktobrom signal za necepljene, da morajo tudi oni prevzeti del odgovornosti v boju proti pandemiji. "Ne bi bilo pošteno do ostalega dela družbe, da bi nosil finančne stroške tistih, ki se ne želijo cepiti in za to nimajo zdravstvenih razlogov," je dejal bavarski minister.

icon-expand Ukinjajo tudi brezplačne teste FOTO: Shutterstock

Sindikati pa so omenjeni ukrep vlade že kritizirali, saj menijo, da gre za prisilo. "Seveda tudi mi pozivamo prebivalce, naj se v čim večjem številu cepijo. Toda konflikt med cepljenimi in necepljenimi prenašati na podjetja in s tem ustvarjati razdor ni pametna odločitev," je dejal Hans-Juergen Urban, član uprave največjega nemškega sindikata IG Metall. Večina nemških dežel pa je že uvedla pogoj preboleli, cepljeni, testirani. Tako morajo obiskovalci za vstop v gostinske, kulturne in športne objekte predložiti eno od dokazil. Hkrati se podjetnikom prepušča izbira, ali bodo vstop v svoje prostore omogočili le cepljenim in prebolelim. V Nemčiji se je cepljenje od začetka kampanje odvijalo precej počasi, ljudje pa so vedno več interesa začeli kazati pozno spomladi in poleti. Do zdaj je okoli 56 milijonov Nemcev prejelo en odmerek cepiva, kar predstavlja več kot 67 odstotkov prebivalstva, medtem ko je 52,5 milijona ljudi, 63 odstotkov, polno cepljenih. Od začetka so prebivalce za cepljenje razdeljevali v prednostne skupine, od poletja naprej pa se lahko cepijo vsi, starejši od 12 let.