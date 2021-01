V Nemčiji nov črn mejnik, Hrvaška podaljšuje ukrepe

V Nemčiji so v zadnjem dnevu poročali o 1188 novih smrtnih primerih covida-19, kar je največ od začetka epidemije. Obenem so potrdili še 31.849 novih okužb z novim koronavirusom, je razvidno iz podatkov inštituta Roberta Kocha. Skupno je v državi umrlo že 38.795 covidnih bolnikov. Dosedanji rekord so zabeležili 30. decembra, ko je v enem dnevu umrlo 1129 ljudi. Največ novih okužb v enem dnevu so sicer imeli 18. decembra, ko so potrdili 33.777 okužb.

Na Hrvaškem podaljšali poostrene protikoronske ukrepe do konca januarja

Na Hrvaškem so v preteklih 24 urah ob opravljenih 6742 testih potrdili 1098 okužb z novim koronavirusom. Umrlo je 38 bolnikov s covidom-19, je sporočil nacionalni štab civilne zaščite. Čeprav so trendi pozitivni, je število okužb še vedno visoko, zato bodo veljavne protikoronske ukrepe podaljšali do konca januarja, so napovedali.

Današnje število novih okužb v zadnjih 24 urah je nižje, kot je bilo prejšnja dva petka, je na novinarski konferenci v Zagrebu povedal vodja hrvaškega zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak. Izpostavil je, da se število na novo okuženih manjša, ter spomnil, da so konec novembra lani imeli tudi po več kot 4000 novih okužb dnevno.

Poudaril je, da se znižuje število pozitivnih med testiranimi, ki je preteklem tednu padlo na 20,7 odstotka. Kot je dejal, je 14-dnevna incidenca okužb na 100.000 prebivalcev 351,8, stopnja smrtnosti na milijon prebivalcev pa 1032,9.

Na Hrvaškem je trenutno 5794 aktivnih primerov okužbe z novim koronavirusom. V bolnišnicah se zdravi 2251 bolnikov s covidom-19, na ventilatorjih je 194 ljudi. V samoizolaciji je nekaj manj kot 18.300 državljanov. Skupno so od 25. februarja lani potrdili skoraj 218.000 okužb z novim koronavirusom in 4304 smrtne žrtve covida-19. Okrevalo je skoraj 207.850 obolelih. Doslej so testirali skoraj 1.062.000 državljanov, so še objavili. Izpostavili so, da se je na Hrvaškem do četrtka do 19. ure proti covidu-19 cepilo 24.985 ljudi.

Hrvaški minister za zdravje Vili Beroš je dejal, da se je po zaostritvi epidemioloških ukrepov pred tremi tedni za približno četrtino zmanjšalo število ljudi, ki jih zaradi covida-19 zdravijo v bolnišnicah. Občutno manj je bolnikov na ventilatorjih, posledično se znižuje dnevno število umrlih s covidom-19. Meni, da so nižje številke posledica zaostrenih ukrepov, ki so jih uveljavili pred tremi tedni, a je ocenil, da še ni podlage za omilitev ukrepov.

Hrvaški notranji minister Davor Božinović pa je napovedal, da bodo veljavne ukrepe podaljšali do 31. januarja. Pojasnil je, da so trendi pozitivni, a so številke še vedno visoke. Pri odločitvi niso izključili niti morebitnih negativnih posledic za širitev okužb po decembrskih praznikih in potresu na območju Siško-moslavške županije.