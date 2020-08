V Nemčiji organizirali množični dogodek, da bi preučili širjenje okužbe

Znanstveniki na Univerzi v Leipzigu so se za ta, v teh časih dokaj nenavaden eksperiment odločili potem, ko je država zabeležila najvišje število novih okužb s covid-19 po koncu aprila. V 24 urah so zabeležili več kot 2000 primerov, s čimer je število vseh okužb – po podatkih Inštituta Roberta Kocha – naraslo na 232.082.

Namen raziskave, ki so jo poimenovali Restart-19, je preučiti pogoje, v katerih bi se takšne množične dogodke kljub pandemiji lahko izvedlo, so povedali.

Prvi od treh sobotnih koncertov je bil koncert, kakršnega bi organizirali pred pandemijo – torej brez posebnih ukrepov za omejevanje okužb. Na drugem koncertu so veljali higienski ukrepi in ohranjanje distance, na tretjem koncertu pa je bilo pol manj ljudi, ti pa so morali stati meter in pol narazen.

Vseh 1500 udeležencev so pred tem testirali in jim razdelili zaščitne maske ter elektronske naprave za merjenje razdalje. Uporabili so tudi fluorescentno obarvana razkužila, ki je pokazala, katerih površin se obiskovalci koncerta največ dotikajo.