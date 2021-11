V Nemčiji pozivi k omejitvi stikov, Bavarska za obvezno cepljenje

Nemška vlada mora nujno ukrepati in omejiti stike v družbi, da se omeji širjenje novega koronavirusa, je pozval vodja inštituta Roberta Kocha Lothar Wieler. Posvaril je, da bodo razmere prihajajočo zimo odvisne predvsem od odločitev tistih, ki lahko uvajajo ukrepe za omejitev stikov. Bavarska se medtem zavzema za obvezno cepljenje. Na Češkem pa so znova potrdili rekordno število okužb.

"Rabimo obsežno zmanjšanje stikov sedaj in takoj," je poudaril Lothar Wieler. Prepričan je, da smo trenutno na razpotju in je pred nami odločitev, ali želimo po poti kaosa, kar se bo končalo slabo ali po poti, ki bo zmanjšala pritisk na zdravstvo in morda omogočila miren božič. Ministrski predsednik Bavarske Markus Söder pa je pozval k obveznem cepljenju po celi Nemčiji od začetka prihodnjega leta. "Potrebujemo učinkovito nacionalno strategijo omejevanja," je poudaril.

V Nemčiji so v zadnjem dnevu znova potrdili rekordno število okužb s koronavirusom. V 24 urah so potrdili še 76.414 primerov, pred enim tednom jih je bilo še 52.970. Sedemdnevna incidenca okužb na 100.000 znaša 438. V zadnjem dnevu je umrlo še 357 covidnih bolnikov. V bolnišnicah so v zadnjih sedmih dneh na 100.000 prebivalcev sprejeli šest bolnikov. To je namreč kriterij za uvajanje ukrepov, mejniki so v zveznih deželah postavljeni pri tri, šest in devet.

