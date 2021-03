V Nemčiji se krepijo zahteve po Sputniku V: Rusija je dežela znanosti

Söder se je zavzel za hitro odobritev ruskega cepiva in dodal, da se je treba takoj začeti ukvarjati s pogodbami, poročajo nemški mediji. Po mnenju politika CSU naj bi bilo cepivo tudi boljše od kakšnega že odobrenega. Müller pa je dejal, da bi lahko Sputnik, glede na pomanjkanje cepiva, prispeval k hitrejšemu cepljenju.

Premier Spodnje SaškeStephan Weilpaje glede cepljenja dejal, da pričakuje, da bosta Evropska unija in zvezna vlada "brez predsodkov resnično preverili vsa cepiva in jih čim hitreje pripeljali na trg". Tudi on je imel med drugim v mislih Sputnik V, "ki je že dovoljen v posameznih evropskih državah. Seveda pa si je treba zastaviti vprašanje, zakaj to pri nas ni mogoče",je dodal.

Podpora ruskemu cepivu je največja v vzhodnonemških zveznih deželah. Vodja Saške Michael Kretschmer je za Funke Meidengruppe dejal, da je "Rusija dežela znanosti" in da zato ne dvomi, da je znanost tam sposobna izdelati močno cepivo. "Cepivo je treba odobriti. Navsezadnje ima Nemčija težave z zagotavljanjem potrebne količine cepiv," je dejal.

Šef vlade Saške-Anhalt Reiner Haseloff pa je, tako kot Kretschmer, poudaril, da mora cepivo najprej odobriti EMA. "Načeloma pa velja naslednje: v boju proti koronavirusu pozdravljamo vsako cepivo, ki je varno in učinkovito in nam pomaga premagati pandemijo," je dejal. "Ko gre za zdravje ljudi, poreklo cepiva ne bi smelo biti pomembno. Že kot otrok sem bil cepljen z ruskim cepivom proti otroški paralizi. S tem nimam težav."