V Nemčiji se obeta ukinitev brezplačnih testiranj na novi koronavirus

Za uvedbo plačljivih testiranj so se dogovorili, ker se je do zdaj že vsak prebivalec imel možnost cepiti, država oz. davkoplačevalci pa ne morejo trajno nositi bremena stroškov vseh testiranj, poroča portal informativne oddaje Tagesschau. Odpravo brezplačnih testiranj je že pred tem predlagal minister za zdravje Jens Spahn . Do načrta so sicer kritični v socialnih združenjih, saj da bo to najbolj prizadelo revnejša gospodinjstva, ki bodo odrezana od javnega življenja.

Merklova in voditelji zveznih dežel so se strinjali tudi o drugih omejitvenih ukrepih za jesen in zimo. Med drugim so podprli predlog o omejitvah za necepljene. Že avgusta bodo dostop do večine storitev dovolili le cepljenim, prebolelim ali testiranim osebam. To bi med drugim veljalo za obiskovalce v bolnišnicah in domovih starejših ter za fitnese, frizerske salone in notranje prostore restavracij. Ob nizki incidenci okužb bi lahko dežele odpravile to pravilo.

V Nemčiji je trenutno v celoti cepljenih okoli 55 odstotkov prebivalstva. Za učinkovito omejitev širjenja novega koronavirusa bi moral ta delež znašati skoraj 80 odstotkov.

Na današnjem srečanju so se udeleženci tudi strinjali o oblikovanju kriznega sklada v višini 30 milijard evrov za pomoč prizadetim v smrtonosnih poplavah na zahodu Nemčije v sredini julija.