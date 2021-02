V Nemčiji se učenci vračajo v šole, v Italiji podaljšali prepoved prehajanja med deželami

V desetih od 16 nemških dežel so danes v šolske klopi znova sedli učenci, ki so bili dva meseca doma. V Italiji so medtem za dober mesec dni podaljšali prepoved prehajanja med deželami, na Hrvaškem pa se je število okužb rahlo povečalo. V ZDA je umrlo že skoraj pol milijona ljudi, Fauci pa je v nedeljo izrazil mnenje, da bo treba zaščitne maske nositi še v letu 2022. V Avstraliji so začeli kampanjo množičnega cepljenja, ki pa so jo pospremili tudi glasni nasprotniki.

Po dveh mesecih so v desetih od 16 nemških dežel danes v šolske klopi znova sedli učenci. V večini šol bo sicer pouk v učilnicah potekal le za mlajše učence. "Dobro je, da veliko šol v Nemčiji postopno začenja pouk izvajati v učilnicah,"je povedala ministrica za izobraževanje Anja Karliczek. Odgovorne v šolah je še pozvala, naj upoštevajo vse ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa. V Nemčiji sicer ostaja v veljavi večina ukrepov za zajezitev širjenja virusa. Tako so še naprej zaprte restavracije ter nenujne trgovine in storitve, odločitev glede odprtja šol in vrtcev pa so sprejele posamezne dežele. Med drugim so se v šole vrnili učenci v Berlinu, Severnem Porenju-Vestfaliji in na Bavarskem. Po nekajtedenskem upadu števila novih okužb v Nemčiji so prejšnji teden znova opazili manjši porast. V zadnjih sedmih dneh so na 100.000 prebivalcev potrdili 61 okužb, prejšnje tedne so bili sicer že blizu 50. S tem se krepi bojazen pred morebitnim tretjim valom epidemije, do katerega bi lahko privedle predvsem bolj nalezljive različice novega koronavirusa.

V Italiji podaljšali prepoved prehajanja med deželami V Italiji so zaradi naraščajočega števila novih okužb z virusom SARS-CoV-2 za dober mesec dni podaljšali prepoved prehajanja med deželami. Prepoved bo v veljavi do 27. marca. Gre za eno od prvih odločitev nove italijanske vlade pod vodstvom Maria Draghijav boju proti pandemiji covida-19. Prepoved prehajanja med posameznimi italijanskimi deželami izjemoma ne velja za odhod na delo in za nujne primere. Še naprej so omejena zasebna druženja. Na rdečih območjih, kjer je tveganje za okužbo veliko, bo do 27. marca veljala tudi prepoved zasebnih obiskov. Za zdaj ni še nobena od dežel obarvana rdeče, so pa takšne barve že posamezne pokrajine. Poleg tega so povsod v Italiji na prostem še vedno obvezne zaščitne maske. Od 22. ure velja v državi policijska ura. Italija z okoli 60 milijoni prebivalcev je lani jeseni v boju proti novemu koronavirusu uvedla barvni sistem tveganih območij: rdeče območje pomeni veliko število okužb z novim koronavirusom ter stroge protikoronske ukrepe. Na rumenih območjih so v veljavi najmilejši protikoronski ukrepi. Med obema skrajnostma je oranžno območje. Reprodukcijsko število okužb, ki kaže, koliko drugih naprej okuži okužena oseba, se v Italiji povečuje. Od konca januarja do 9. februarja se je povzpelo na 0,99. Močno si prizadevajo, da bi to število obdržali pod ena, saj se takrat virus začne pospešeno širiti. V nedeljo so v Italiji v 24 urah potrdili več kot 13.000 novih okužb. Na Hrvaškem rahlo povečanje števila okužb z novim koronavirusom Na Hrvaškem so v minulih 24 urah ob opravljenih 2422 testih potrdili 72 okužb z novim koronavirusom. Umrlo je 20 bolnikov s covidom-19, so objavili na današnji novinarski konferenci nacionalnega štaba civilne zaščite v Zagrebu. Število novih okužb v preteklem tednu se je glede na teden prej rahlo povišalo. Danes objavljeno število na novo okuženih je nekoliko višje kot prejšnji ponedeljek, ko jih je bilo 68. Ponedeljek pred tem je bilo 71 okužb, je spomnil direktor hrvaškega zavoda za javno zdravje (HZJZ) Krunoslav Capak. Poudaril je, da se je število novih okužb v preteklem tednu dni zvišalo za dva odstotka v primerjavi s tednom pred tem. Dodal je, da znaša 14-dnevna incidenca na 100.000 prebivalcev 111,2. Stopnja smrtnosti zaradi covida-19 na milijon prebivalcev znaša 1331,9. Delež pozitivnih na testiranjih v zadnjih 14 dneh je šest odstotkov, je še dejal Capak.

Testiranje ljudi na Hrvaškem

Na Hrvaškem imajo po uradnih podatkih trenutno 2111 aktivnih primerov okužbe z novim koronavirusom. V bolnišnicah se zdravi 792 bolnikov s covidom-19, pomoč medicinskih ventilatorjev pa potrebuje 68 ljudi. Skupno so od 25. februarja lani potrdili 240.017 okužb z novim koronavirusom in zabeležili 5449 smrtnih žrtev covida-19. Proti covidu-19 so doslej cepili 108.311 ljudi, od tega z dvema odmerkoma 57.835, so še objavili. Do konca tedna pričakujejo več kot 92.000 odmerkov Pfizerjevega, Moderninega in AstraZenecinega cepiva. V Zagrebu so danes začeli cepljenje starejših od 65 let in kroničnih bolnikov, prijavljenih pa je 85.000 ljudi, so potrdili v zagrebškem štabu civilne zaščite. Kot je Capak danes še povedal, znova obravnavajo možnost, da bi turistom omogočali PCR teste, preden se bodo s počitnic na Hrvaškem vrnili domov, kot so to omogočili že lani. Novinarje je zanimalo, ali je s 1. marcem mogoče pričakovati sproščanje ukrepov v državi. Notranji minister Davor Božinović je odgovoril, da obstaja možnost, da bi nekatere ukrepe omilili. Potrdil je, da se o rahljanju ukrepov pogovarjajo tudi z določenimi ministri, ker želijo omogočiti čim večjo gospodarsko dejavnost ter čim bolj normalizirati življenje državljanov. Zagotovo pa ne bomo odprli vsega, kot je to bilo pred pandemijo, je dejal Božinović, ki je tudi vodja nacionalnega štaba civilne zaščite. Medtem je načelnik štaba civilne zaščite istrske županije Dino Kozlevac danes novinarjem v Pulju dejal, da so epidemiološke razmere v hrvaški Istri "zelo dobre" in da so "na meji zelenega območja". Danes so potrdili tri nove primere okužbe z novim koronavirusom. V hrvaški Istri so se danes kot zadnji v državi v šole vrnili dijaki prvih treh razredov srednje šole, odprli pa so tudi stavnice in igralnice. Fauci pričakuje, da bodo zaščitne maske ostale še v letu 2022 Zdravstveni svetovalec predsednika ZDA Joeja Bidna Anthony Faucije v nedeljo menil, da bo treba zaščitne maske zaradi novega koronavirusa nositi še v letu 2022, čeprav naj bi se razmere do konca leta bistveno normalizirale. V ZDA je glede na zadnje podatke zaradi covida-19 umrlo že skoraj pol milijona ljudi.

Zdravstveni svetovalec ZDA Anthony Fauci je v nedeljo menil, da bo treba zaščitne maske nositi še v letu 2022, čeprav naj bi se razmere do konca leta bistveno normalizirale.

Po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa se je do nedelje v ZDA z novim koronavirusom okužilo več kot 18,1 milijona ljudi, umrlo pa jih je skoraj 499.000. Stanje se sicer močno popravlja, saj so v nedeljo poročali o 71.500 novih okužbah, umrlo pa je 1844 bolnikov s covidom-19, kar je okoli tisoč manj kot v preteklih nekaj dneh.

Najslabše razmere so v Kaliforniji s 3,5 milijona okuženimi in 49.327 mrtvimi, čeprav se tudi tu zmanjšuje število okužb in smrti. V Teksasu so doslej našteli 2,6 milijona okužb in več kot 42.000 mrtvih, na Floridi 1,9 milijona okuženih in skoraj 30.000 mrtvih, v New Yorku pa 1,6 milijona okuženih in 46.812 mrtvih.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Jen Psaki je na televizijiABCdejala, da so po zastoju zaradi velikega zimskega neurja, ki je minuli teden prizadelo velik del ZDA, sedaj obnovili cepljenje ter v soboto in nedeljo uspeli deloma odpraviti zaostanek pri dostavi šest milijonov odmerkov cepiva. Dostavili so dva milijona odmerkov, ta teden pa bodo še ostale. Fauci je v nedeljo na televizijiFox News komentiral podatek o skoraj pol milijona mrtvih zaradi covida-19 z besedami, da je to grozen zgodovinski mejnik, čeprav se razmere izboljšujejo, ker pada število okužb in smrti, krepi pa se cepljenje. Kljub temu še naprej priporoča socialno distanco in nošenje zaščitnih mask. Do konca leta pričakuje bistveno normalizacijo razmer, a bo zaradi mutacij novega koronavirusa maske po njegovem verjetno treba nositi še v letu 2022. Za NBC je dejal, da česa tako groznega ni bilo več kot sto let, od pandemije gripe. Biden si je zadal za cilj, da v prvih 100 dneh njegovega mandata cepijo 100 milijonov ljudi, kar bo doseženo in preseženo. Biden in zdravstveni strokovnjaki pa ne želijo zveneti preveč optimistično. Biden med drugim zato, ker želi od kongresa 1900 milijard dolarjev za boj proti pandemiji in pomoč ekonomiji. Vendar pa, če ne bo večjih zapletov z mutacijami novega koronavirusa, se lahko stanje ob uspešnem cepljenju "normalizira" že do poletja. V Avstraliji začeli množično cepljenje proti covidu-19 V Avstraliji so danes začeli kampanjo množičnega cepljenja proti covidu-19, ki pa so jo pospremili tudi glasni nasprotniki cepljenja. Ta teden bodo predvidoma razdelili 60.000 odmerkov cepiva. Sprva bodo cepili vse, ki so najbolj ogroženi, da se okužijo z novim koronavirusom, to so zdravstveni delavci, zaposleni v hotelih za karanteno in policija. Med prvimi bodo cepili tudi stanovalce v domovih starejših. Simbolno so kampanjo cepljenja zagnali že v nedeljo, ko so kot prvo cepili stanovalko doma starejših, kasneje pa tudi premierja Scotta Morrisona. Dogodek naj bi predvsem spodbudil druge Avstralce, naj se odločijo za cepljenje. Začetek kampanje so zasenčili glasni nasprotniki, ki so se zbrali na protestih v večjih mestih, med drugim so bili tudi na finalu odprtega prvenstva v tenisu v Avstraliji. Glasno so namreč prekinili zmagovalca Novaka Đokovića, ko je izrazil upanje, da bo cepivo pripomoglo k normalizaciji razmer na področju profesionalnega športa. Kljub protestom se je glede na ankete okoli 80 odstotkov Avstralcev pripravljenih cepiti. Avstralija je ena najbolj uspešnih držav v boju proti covidu-19, saj so hitro zaprli meje in uvedli stroge ukrepe, ko so se pojavili posamezni izbruhi. V državi z okoli 25 milijonov prebivalci so doslej potrdili okoli 28.900 okužb, umrlo je okoli 900 ljudi.