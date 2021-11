V Nemčiji svarila pred pandemijo necepljenih, v Avstriji potrdili največ okužb letos

"Pandemija je vse drugo kot končana," je opozoril nemški zdravstveni minister Spahn. Po njegovem je nujno, da se prepreči preobremenjenost zdravstvenega sistema. Meni, da bi morali v domovih za starejše uvesti koncepte testiranja, na območjih z večjo pojavnostjo okužb pa bi dostop do večine storitev omogočil le cepljenim in prebolelim. "Ne gre za cepilno nasilništvo, ampak da se izognemo preobremenjenosti zdravstvenega sistema," je zatrdil.

V Nemčiji so v zadnjem dnevu potrdili še 20.398 okužb, sedemdnevna incidenca okužb na 100.000 ljudi je 146,6. V državi je polno cepljenih več kot 66 odstotkov prebivalcev.

V Avstriji potrdili več kot 6500 okužb, največ letos

Na porast števila okužb z novim koronavirusom opozarjajo tudi v Avstriji. Še pred tednom dni so poročali o 4200 novih okužbah, v zadnjem dnevu pa so potrdili 6506 okužb z novim koronavirusom, kar je največ letos. Umrlo je 20 covidnih bolnikov. Naši severni sosedje so imeli po več kot 6000 okužb dnevno nazadnje lani novembra.

Sedemdnevna incidenca okužb na 100.000 ljudi se je povzpela na 429, še dan prej je bila 403,9, je še razvidno iz podatkov pristojnih oblasti.

Trenutno imajo v avstrijskih bolnišnicah 1752 covidnih bolnikov, kar je 149 več kot dan prej in 495 več kot pred tednom dni. Na intenzivni negi je 333 ljudi.

Hrvaška med državami članicami EU z najmanjšim deležem cepljenih prebivalcev

Tudi na Hrvaškem tako visokih številk niso imeli že skoraj 11 mesecev. Pri naših južnih sosedih so v preteklih 24 urah ob 13.031 testih našteli 4573 novih okužb z novim koronavirusom, kar je največ od 10. decembra lani, ko so zabeležili rekordnih 4620 novih okužb v enem dnevu.

V državi se viša število aktivnih primerov okužbe, ki jih je danes 22.700. V bolnišnicah se zdravi 1634 covidnih bolnikov, med njimi jih 198 potrebuje podporo medicinskih ventilatorjev. Na Hrvaškem je v zadnjem dnevu umrlo 41 covidnih bolnikov, skupno pa že 9332.

V zagrebški infekcijski kliniki so potrdili, da je v torek umrla mlada mamica, okužena s covidom, ki je bila na ventilatorju in so ji morali predčasno sprožiti porod. Potrdili so tudi, da je prejšnjo soboto v bolnišnici umrl novorojenček, ki je bil star 23 dni in je bil pozitiven na novi koronavirus. V bolnišnici so navedli, da bodo vzrok obeh smrti objavili naknadno.

Novi val epidemije covida-19 je nekoliko okrepil zanimanje ljudi za cepljenje, a Hrvaška ostaja med državami članicami EU z najmanjšim deležem cepljenih prebivalcev. Do torka zvečer je bilo polno cepljenih 53,3 odstotka odraslih prebivalcev.