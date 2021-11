V Nemčiji umrlo že več kot 100.000 ljudi s covidom-19

Zaradi porasta okužb se tudi nemške bolnišnice soočajo s preobremenjenostjo, zaradi česar morajo covidne bolnike voziti v tujino, je povedal Gernot Marx, vodja nemškega združenja za intenzivno nego in nujno zdravniško pomoč. Po nizu omejitev, ki so jih v boju za zajezitev silovitega četrtega vala epidemije doslej sprejele posamezne dežele, so v sredo v Nemčiji začeli veljati novi ukrepi na ravni celotne države.